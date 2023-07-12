Матчи Скрыть

Кубок Париматч Премьер

Фенербахче
0 - 2 0 2
Црвена Звезда1 тайм
П1 17X 10П2 1.07
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может перейти в "Рому"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян оказался в сфере интересов итальянской "Ромы".
Фото: "СЭ"
Как сообщает источник, футболист московского "Динамо" Арсен Захарян привлек интерес итальянской "Ромы". Римляне опасаются, что они могут лишиться своего лидера – аргентинца Пауло Дибалы, на которого повышенный спрос в Саудовской Аравии. В связи в этим "волки" ищут вариант с новым атакующим хавбеком. Захарян вошел в число кандидатов, способных, по мнению руководства "Ромы" заменить Дибалу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к футболисту столичного "Динамо" Арсену Захаряну проявляет интерес нидерландский "Фейеноорд". По слухам, роттердамский клуб готов приобрести часть прав на российского полузащитника этим летом.

20-летний Арсен Захарян – воспитанник московского "Динамо". Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в 15 миллионов евро.

Источник: "Евро-Футбол"


Захарян Рома Российские трансферы Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится