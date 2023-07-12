Как сообщает источник, футболист московского "Динамо" Арсен Захарян привлек интерес итальянской "Ромы". Римляне опасаются, что они могут лишиться своего лидера – аргентинца Пауло Дибалы, на которого повышенный спрос в Саудовской Аравии. В связи в этим "волки" ищут вариант с новым атакующим хавбеком. Захарян вошел в число кандидатов, способных, по мнению руководства "Ромы" заменить Дибалу.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к футболисту столичного "Динамо" Арсену Захаряну проявляет интерес нидерландский "Фейеноорд". По слухам, роттердамский клуб готов приобрести часть прав на российского полузащитника этим летом.
20-летний Арсен Захарян – воспитанник московского "Динамо". Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в 15 миллионов евро.
Источник: "Евро-Футбол"
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может перейти в "Рому"
Полузащитник сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян оказался в сфере интересов итальянской "Ромы".
Фото: "СЭ"