"У человека постоянные травмы — это небезопасно для "Рубина", ну, и для самого Дзагоева", — сказал Попов.
33-летний Дзагоев стал футболистом "Рубина" летом 2022 года, придя в команду под руководством Леонида Слуцкого. Со специалистом Дзагоев хорошо знаком по выступлениям за ЦСКА. За казанцев Дзагоев в 20 матчах забил три гола и отдал две результативные передачи, внеся вклад в возвращение "Рубина" в Российскую Премьер-Лигу.
Источник: Metaratings.
Попов: у Дзагоева постоянные травмы — это небезопасно для "Рубина", ну, и для самого Алана
Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов высказался об отказе казанского клуба продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.
Фото: ФК "Рубин"