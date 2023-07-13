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Попов: у Дзагоева постоянные травмы — это небезопасно для "Рубина", ну, и для самого Алана

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Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов высказался об отказе казанского клуба продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.
Фото: ФК "Рубин"
"У человека постоянные травмы — это небезопасно для "Рубина", ну, и для самого Дзагоева", — сказал Попов.

33-летний Дзагоев стал футболистом "Рубина" летом 2022 года, придя в команду под руководством Леонида Слуцкого. Со специалистом Дзагоев хорошо знаком по выступлениям за ЦСКА. За казанцев Дзагоев в 20 матчах забил три гола и отдал две результативные передачи, внеся вклад в возвращение "Рубина" в Российскую Премьер-Лигу.

Источник: Metaratings.


Дзагоев Рубин Попов
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