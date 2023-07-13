– У нас одна задача – выигрывать в каждом матче, показывать хорошую игру, нравиться болельщикам. Конкретных задач мы не ставим. Борьба за топ-10 впервые с 2019 года? А зачем? Есть одно место – первое и два последних, которые вылетают. Остальные не так интересны, – передает слова Иванова "РБ Спорт".
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" заработал 33 балла, проведя 30 матчей. Коллектив Виктора Гончаренко занял итоговое 11 место в турнирной таблице. Таким образом, он избежал попадания в стыковые игры за право остаться в РПЛ.
Новый розыгрыш чемпионата России по футболу для "Урала" начинается 22 июля 2023 года. В стартовом туре соревнования екатеринбургская команда на своем поле сыграет против московского ЦСКА. Начало предстоящего поединка запланировано на 13:00 по столичному времени.
Президент "Урала" Иванов – на вопрос о борьбе за топ-10 РПЛ: а зачем?
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о задачах екатеринбургской команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"