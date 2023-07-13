- В кубках фаворитов нет. Кто будет лучше подготовлен к этому дню, тот и выиграет. На старте чемпионата шансы будут 50 на 50, - передает слова Семина "Чемпионат".
Суперкубок России разыграют между собой чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка ЦСКА, матч за трофей состоится 15 июля в Казани, его начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Ранее оба клуба по 7 раз в своей истории становились обладателем национального Суперкубка.
Семин - о матче между "Зенитом" и ЦСКА: в кубках фаворитов нет
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос о фаворите матча за Суперкубок России между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"