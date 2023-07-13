- Считаю, что за такие деньги точно надо отпускать Малкома, если аравийская сторона даст подтверждение! Захочет ли Малком рассматривать этот вариант - никто не знает. Но другой вариант, чтобы заработать в разы больше денег, чем по нынешнему его контракту, у бразильца вряд ли будет! - передает слова Корнеева "СЭ".
Ранее появилась информация, что один из клубов Саудовской Аравии готов приобрести у петербургского "Зенита" 26-летнего бразильского вингера Малкома за 50 миллионов евро. В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, записав на свой счет в чемпионате России 23 забитых гола, а также 7 результативных передач. В августе 2019 года футболист перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро.
Корнеев: за 50 млн "Зениту" надо отпускать Малкома. У него вряд ли будет другой вариант заработать в разы больше денег
Экс-полузащитник ЦСКА и "Барселоны" Игорь Корнеев прокомментировал информацию о предложении 50 миллионов евро за вингера "Зенита" Малкома из Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Зенит"