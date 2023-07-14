- У "Зенита" состав крайне мощный, отдаем себе в этом отчет. "Зенит", безусловно, фаворит - с учетом скамейки, в целом подбора игроков, инвестиций в них. При этом в футболе нет ничего невозможного. Футболка ЦСКА тоже имеет огромный вес, - цитирует Мойзеса Sport24.
Напомним, по итогам прошлого сезона "Зенит" стал чемпионом России в пятый раз подряд, а ЦСКА завоевал серебряные медали, отстав от сине-бело-голубых на 12 очков. Кроме того, подопечные Владимира Федотова стали обладателями Кубка страны.
В субботу, 15 июля, "Зенит" и ЦСКА сойдутся в очном противостоянии в рамках Суперкубка России. Начало игры запланировано на 17:00 по мск.
Мойзес: "Зенит", безусловно, фаворит РПЛ. Но футболка ЦСКА тоже имеет огромный вес
Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос, могут ли армейцы обойти "Зенит" в предстоящем сезоне чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА