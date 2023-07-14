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Радимов: "Зенит" - явный фаворит Суперкубка России

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Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок России. Экс-футболист назвал "Зенит" явным фаворитом встречи.
Фото: ФК "Зенит"
В матче за Суперкубок встретятся "Зенит" и ЦСКА. Поединок пройдёт в Казани завтра, 15 июля. Начало - в 17:00 мск.

ЦСКА является действующим победителем Кубка страны. "Зенит" в прошлом сезоне завоевал золотые медали чемпионата России.

"Я думаю, что "Зенит" явный фаворит Суперкубка. Я видел команду на недавнем турнире в Петербурге, она действительно неплохо выглядела", - цитирует Радимова "РБ Спорт".


Зенит ЦСКА Радимов
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