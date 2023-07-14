Юран: в новом сезоне "Пари НН" будет стремиться к тому, чтобы показывать атакующий футбол
Главный тренер нижегородского "Пари НН" Сергей Юран прокомментировал игру своей команды в двух товарищеских матчах против московского "Динамо" (0:1, 3:4).
Сегодня, 14 июля 2023 года, "Пари НН" провел два контрольных матча против "Динамо". Нижегородский клуб потерпел два поражения от москвичей – 0:1 и 3:4.
В минувшем сезоне чемпионата России "Пари НН" за 30 матчей заработал 30 баллов и занял 13 место в турнирной таблице. Нижегородцы избежали вылета в Первую лигу, так как они в стыковых матчах оказались сильнее московской "Родины".
Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги стартует для "Пари НН" 22 июля 2023 года. В стартовом туре соревнования подопечные Сергея Юрана в Нижнем Новгороде сыграют против петербургского "Зенита". Начало предстоящего поединка запланировано на 15:15 по московскому времени.
Источник: пресс-служба ФК "Пари НН"