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"СЭ": руководители "Динамо" хотят закрыть трансфер Чавеса в ближайшее три дня

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Стало известно, в какие сроки московское "Динамо" хочет закрыть сделку по переходу полузащитника сборной Мексики и клуба "Пачука" Луиса Чавеса.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Динамо" в шаге от того, чтобы оформить трансфер полузащитника команды "Пачука" Луиса Чавеса. Стороны практически согласовали все условия сделки. Руководство бело-голубых рассчитывает закрыть данный переход в ближайшие три дня.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" решило усилить состав полузащитником Луисом Чавесом, который выступает за "Пачуку". Отмечалось, что сам мексиканский футболист открыт к переезду в Российскую Премьер-Лигу.

Луису Чавесу в настоящее время 27 лет. Его действующее соглашение с клубом "Пачука" рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника сборной Мексики в 8 миллионов евро.

Источник: "СЭ"


Динамо Российские трансферы
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