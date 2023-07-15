Как сообщает источник, "Динамо" в шаге от того, чтобы оформить трансфер полузащитника команды "Пачука" Луиса Чавеса. Стороны практически согласовали все условия сделки. Руководство бело-голубых рассчитывает закрыть данный переход в ближайшие три дня.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" решило усилить состав полузащитником Луисом Чавесом, который выступает за "Пачуку". Отмечалось, что сам мексиканский футболист открыт к переезду в Российскую Премьер-Лигу.
Луису Чавесу в настоящее время 27 лет. Его действующее соглашение с клубом "Пачука" рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника сборной Мексики в 8 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": руководители "Динамо" хотят закрыть трансфер Чавеса в ближайшее три дня
Стало известно, в какие сроки московское "Динамо" хочет закрыть сделку по переходу полузащитника сборной Мексики и клуба "Пачука" Луиса Чавеса.
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