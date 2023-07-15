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Широков – о решении Медины перейти в "Спартак": Хесуса можно понять

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Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на решение полузащитника сборной Парагвая Хесуса Медины перейти из ЦСКА в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
— Некоторые называют Медину "предателем" за переход в «Спартак». Заслуженно к нему так? Перешел и перешел, чего в этом такого? Это же просто его личный выбор. Болельщиков можно понять, почему они это все начинают. Но ведь и игрока можно понять, — передает слова Широкова "Спорт День за Днем".

Этим летом полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина перешел из ЦСКА в "Спартак". Красно-белые подписали контракт с южноамериканцем до июня 2026 года. Он будет играть в новом клубе под "19" номером. Отметим, что портал Transfermarkt оценил переход Медины в 6 миллионов евро.

Роман Широков во времена своей профессиональной карьеры также успел поиграть как за ЦСКА, так и за "Спартак". В феврале 2016 года бывший полузащитник сборной России покинул стал красно-белых и присоединился к "армейцам".


Широков ЦСКА Спартак Российские трансферы
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