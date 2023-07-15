25-летний колумбийский атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль хотел перейти в это трансферное окно в московский "Спартак", сообщают СМИ.
По данным источника, руководство красно-белых отклонило этот вариант из-за личных качеств футболиста - в "Спартаке" посчитали, что Карраскаль может оказать негативное влияние на коллектив.
В прошедшем сезоне колумбийский атакующий хавбек провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, отметившись в них 6 забитыми голами и 6 результативными передачами. Также по ходу становилось известно о конфликтных ситуациях между Карраскалем и главным тренером красно-синих Владимиром Федотовым.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" отказался от Карраскаля из-за риска негативного влияния на команду
По данным СМИ, атакующий хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль хотел перейти в "Спартак", но красно-белые отклонили этот вариант.
Фото: ПФК ЦСКА