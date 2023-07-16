"Что могу сказать о Ду Кейросе? Он меня что-то не впечатлил. Был не заметен, почти ничего не создал", - приводит слова Газзаева "СЭ".
"Зенит" обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 - по пен.) и завоевал Суперкубок России, став таким образом самым титулованным клубом страны.
Ду Кейрос, выступающий на позиции опорного полузащитника, перебрался в стан чемпионов России летом этого года из "Коринтианса" в качестве свободного агента. Матч за Суперубок стал его дебютной официальной игрой за "Зенит". 23-летний хавбек провел на поле 89 минут и не отметился результативными действиями.
Газзаев - о новичке "Зенита": Ду Кейрос не впечатлил
Экс-главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру новоприобретенного бразильского полузащитника "Зенита" Ду Кейроса.
Фото: "Матч ТВ"