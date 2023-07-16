Как сообщает источник, "Валенсия" обратила внимание на футболиста "Локомотива" Наира Тикнизяна. Испанская команда рассматривает вариант с арендой армянского защитника этим летом. При этом "летучие мыши" хотели бы вписать в договор с "железнодорожниками" право возможного выкупа Наира.
24-летний Наир Тикнизян с 2021 года выступает за московский "Локомотив". Его действующее соглашение с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2,50 млн евро. В минувшем сезоне футболист сборной Армении в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и сумел записать на свой счет семь баллов за результативность (четыре гола и три ассиста).
Источник: "Советский спорт"
"Советский спорт": защитник "Локомотива" Тикнизян в сфере интересов "Валенсии"
Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян оказался в сфере интересов испанской "Валенсии".
Фото: РИА Новости