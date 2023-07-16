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Шнуров: Малком и Клаудиньо отвратительно сыграли в матче за Суперкубок

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Сергей Шнуров, лидер музыкальной группы "Ленинград" и известный болельщик петербургского "Зенита", оценил игру полузащиников сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо в матче за Суперкубок России с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
– Как мне игра Малкома и Клаудиньо? Никак. Не знаю, связано ли это со слухами об их возможном уходе... Я будущее не вижу, могу говорить про эту игру. В матче за Суперкубок они сыграли отвратительно, — передает слова Шнурова "СЭ".

15 июля 2023 года казанская "Ак Барс Арена" приняла матч за Суперкубок России. В рамках него петербургский "Зенит" сыграл против московского ЦСКА. Сине-бело-голубые одержали победу в серии пенальти – 5:4. Полузащитники команды с берегов Невы Малком и Клаудиньо появились на поле со стартовых минут. Бразильские легионеры не отметились результативным действиями.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что этим летом полузащитники петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо могут сменить клубную прописку. Они интересны клубам из Саудовской Аравии и Бразилии соответственно.


Зенит Клаудиньо Малком Суперкубок России ЦСКА
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