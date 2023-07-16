Как сообщает источник, "Рубин" согласовал трансфер полузащитника "Слована" Александара Чаврича. Казанцы заплатят за переход сербского футболиста один миллион евро. При этом не раскрывается, каковы условия личного контракта между клубом из России и Чавричем.
29-летний Александар Чаврич с 2016 года выступает за "Слован". Его действующее соглашение с клубом из Словакии рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,30 миллиона евро. В минувшем сезоне серб принял участие в 54 матчах, в которых он забил 24 мяча и оформил 3 голевые передачи.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Рубин" договорился со "Слованом" о трансфере полузащитника Чаврича за 1 млн евро
Сербский полузащитника "Слована" Александар Чаврич близок к переходу в казанский "Рубин" в летнее трансферное окно.
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