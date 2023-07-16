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Клаудиньо – на вопрос о возвращении Вендела в "Зенит": я не поддерживаю с ним связь

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Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо ответил на вопрос о том, когда его одноклубник Вендел вернется в расположение сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
– Не знаю, когда Вендел вернется обратно в "Зенит". Я не поддерживаю с ним связь, — передает слова Клаудиньо "Чемпионат".

Ранее стало известно о том, что футболист петербургского "Зенита" Вендел, который имеет действующее соглашение с российским коллективом до лета 2027 года, хочет сменить клубную прописку. Бразилец на протяжении целого межсезонья искал варианты в Европе, но так и не нашел себе новую команду. На днях бразилец должен был прибыть в стан сине-бело-голубых, но его возвращение затормозилось из-за семейных обстоятельства.


Клаудиньо Вендел Зенит
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