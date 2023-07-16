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Защитник ЦСКА Дивеев из-за травмы может пропустить игру первого тура РПЛ против "Урала"

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Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев может пропустить матч первого тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского "Урала" из-за травмы, сообщает его агент Олег Еремин.
Фото: РИА Новости
– Не силен в медицинских терминах, но знаю, что Игорь не мог играть и по этой причине был заменен. Не думаю, что это системная история. Видимо, организм реагирует на чрезмерные нагрузки таким образом. Сейчас проблема не решена, и этим будет заниматься медицинский штаб. Возможно, он не примет участия в первом туре.

Напомним, 15 июля на стадионе "Ак Барс", которая расположена в городе Казань, прошел матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА. Защитник Игорь Дивеев вышел в основном составе "армейцев", но из-за травмы во втором тайме был заменен на Кирилла Набабкина. Саму встречу красно-синие проиграли в серии послематчевых пенальти – 4:5 (основное время – 0:0).

Поединок первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги для московского ЦСКА состоится 22 июля. "Армейцам" предстоит на выезде сыграть с екатеринбургским "Уралом". Начало этой игры запланировано на 13:00 (по столичному времени).

Источник: Sport24


ЦСКА Дивеев Урал Зенит Суперкубок России
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