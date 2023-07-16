Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ШинникЗавершен
Акрон
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
2 - 1 2 1
ВолгарьЗавершен
Родина
4 - 0 4 0
СоколЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
ЛенинградецЗавершен
Кубань
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Бабурин - о борьбе за чемпионство в РПЛ: "Зенит" всё равно будет доминировать - сто процентов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Торпедо" и воспитанник академии "Зенита" Егор Бабурин высказал мнение о борьбе за золотые медали чемпионата России в наступающем сезоне.
Фото: ТАСС
- Можно ли подвинуть такой "Зенит" с первого места в РПЛ? Неправильно делать выводы по первой игре сезона. Чуть позже и состав будет немного другой. "Зенит" всё равно будет доминировать - сто процентов, - передает слова Бабурина "РБ Спорт".

В прошедшем сезоне "Зенит" из Санкт-Петербурга стал чемпионом России, завоевав это звание в пятый раз подряд. Сине-бело-голубые оформили титул досрочно - в 26 туре, набрали на финише 70 очков и оторвались на 12 очков от ставшего вторым ЦСКА. 15 июля команда Сергея Семака стала обладателем Суперкубка России, победив ЦСКА (0:0, пен. 5:4), при этом "Зенит" уступил красно-синим 0:6 по ударам в створ и 0,05:1,21 по ожидаемым голам xG.


Зенит Торпедо Бабурин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится