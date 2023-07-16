- Можно ли подвинуть такой "Зенит" с первого места в РПЛ? Неправильно делать выводы по первой игре сезона. Чуть позже и состав будет немного другой. "Зенит" всё равно будет доминировать - сто процентов, - передает слова Бабурина "РБ Спорт".
В прошедшем сезоне "Зенит" из Санкт-Петербурга стал чемпионом России, завоевав это звание в пятый раз подряд. Сине-бело-голубые оформили титул досрочно - в 26 туре, набрали на финише 70 очков и оторвались на 12 очков от ставшего вторым ЦСКА. 15 июля команда Сергея Семака стала обладателем Суперкубка России, победив ЦСКА (0:0, пен. 5:4), при этом "Зенит" уступил красно-синим 0:6 по ударам в створ и 0,05:1,21 по ожидаемым голам xG.
Бабурин - о борьбе за чемпионство в РПЛ: "Зенит" всё равно будет доминировать - сто процентов
Голкипер "Торпедо" и воспитанник академии "Зенита" Егор Бабурин высказал мнение о борьбе за золотые медали чемпионата России в наступающем сезоне.
Фото: ТАСС