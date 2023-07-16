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Защитник "Спартака" Маслов может отправится в аренду, в случае покупки Эраковича

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Защитник московского "Спартака" Павел Маслов может уйти в аренду, в случае приобретения нового игрока обороны.
Фото: "Матч ТВ"
По информации источника, будущее в "Спартаке" центрального защитника Павла Маслова зависит от трансфера еще одного игрока на эту позицию. Напомним, ранее сообщалось, что "красно-белые" сделали предложение о трансфере сербскому защитнику "Црвены Звезды" Страхини Эраковичу, а также проявляли интерес с игроку обороны "Тоттенхэма" Давинсону Санчесу.

В случае, если москвичам удастся приобрести нового защитника, существует вероятность аренды для 23-летнего россиянина.

В минувшем сезоне Маслов сыграл в футболке "Спартака" 27 матчей, 12 из которых - в стартовом составе. В его активе один забитый гол и две голевые передачи.

Источник: Metaratings.ru


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