По информации источника, будущее в "Спартаке" центрального защитника Павла Маслова зависит от трансфера еще одного игрока на эту позицию. Напомним, ранее сообщалось, что "красно-белые" сделали предложение о трансфере сербскому защитнику "Црвены Звезды" Страхини Эраковичу, а также проявляли интерес с игроку обороны "Тоттенхэма" Давинсону Санчесу.
В случае, если москвичам удастся приобрести нового защитника, существует вероятность аренды для 23-летнего россиянина.
В минувшем сезоне Маслов сыграл в футболке "Спартака" 27 матчей, 12 из которых - в стартовом составе. В его активе один забитый гол и две голевые передачи.
Источник: Metaratings.ru
Защитник "Спартака" Маслов может отправится в аренду, в случае покупки Эраковича
Защитник московского "Спартака" Павел Маслов может уйти в аренду, в случае приобретения нового игрока обороны.
Фото: "Матч ТВ"