"Переход Санчеса в "Спартак" остается одним из возможных вариантов. Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось", - цитирует агентство FV Players "СЭ".
Напомним, ранее появлялась информация о том, что "Спартак" проявляет интерес к игроку английского "Тоттенхэма" Давинсону Санчесу. Также сообщалось, что главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль отдает предпочтение сербскому защитнику "Црвены Звезды" Страхиньи Эраковичу. Санчес, играющий на позиции центрального защитника, защищает цвета "Тоттенхэма" с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний колумбиец сыграл за лондонцев 24 матча и не отличился голевыми действиями.
Представители защитника "Тоттенхэма" Санчеса: упорно работаем, чтобы переход в "Спартак" состоялся
Агентство, представляющее интересы защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса, работает над переходом своего клиента в московский "Спартак".
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