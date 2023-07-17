"Было невероятно приятно сыграть за сборную Бразилии. Я всегда об этом мечтал! Мне все очень понравилось. Игры за национальную команду являются чем-то особенным для меня", - приводит "Чемпионат" слова Малкома.
Напомним, нападающий "Зенита" Малком принял участие в товарищеских матчах сборной Бразилии против Гвинеи (4:1) и Сенегала (2:4), которые состоялись в июне. В игре с национальной командой Гвинеи Малком отличился забитым голом.
Ранее 26-летний игрок клуба из Санкт-Петербурга выступал за бразильскую олимпийскую сборную, а также за молодежные команды до 20 и до 23 лет.
Малком: игры за сборную Бразилии являются чем-то особенным для меня
Вингер "Зенита" Малком рассказал о дебюте за основную команду сборной Бразилии.
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