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Малком: игры за сборную Бразилии являются чем-то особенным для меня

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Вингер "Зенита" Малком рассказал о дебюте за основную команду сборной Бразилии.
Фото: Sport Press Photo
"Было невероятно приятно сыграть за сборную Бразилии. Я всегда об этом мечтал! Мне все очень понравилось. Игры за национальную команду являются чем-то особенным для меня", - приводит "Чемпионат" слова Малкома.

Напомним, нападающий "Зенита" Малком принял участие в товарищеских матчах сборной Бразилии против Гвинеи (4:1) и Сенегала (2:4), которые состоялись в июне. В игре с национальной командой Гвинеи Малком отличился забитым голом.

Ранее 26-летний игрок клуба из Санкт-Петербурга выступал за бразильскую олимпийскую сборную, а также за молодежные команды до 20 и до 23 лет.


Малком Зенит Сборная Бразилии
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