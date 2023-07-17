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Фернандес: к болельщикам ЦСКА, и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение

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Защитник "Зенита" Марио Фернандес признался, что с нетерпением ожидает матчи с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Конечно, матча с ЦСКА буду ждать с нетерпением. Но скажу еще раз. И к болельщикам армейского клуба, и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение", — сказал Фернандес.

Ранее ЦСКА попрощался с игроком, заявив, что тот, вместе со своим агентом, нарушил все джентельменские договорённости. Фернандес же заявил, что клуб сам вышел из сделки по его возвращению, поэтому он принял решение перейти в "Зенит".

Матч между ЦСКА и "Зенитом" в Российской Премьер-Лиге состоится 3 сентября 2023 года.

Источник: "Матч ТВ".


Фернандес Зенит ЦСКА
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