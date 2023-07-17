"Конечно, матча с ЦСКА буду ждать с нетерпением. Но скажу еще раз. И к болельщикам армейского клуба, и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение", — сказал Фернандес.
Ранее ЦСКА попрощался с игроком, заявив, что тот, вместе со своим агентом, нарушил все джентельменские договорённости. Фернандес же заявил, что клуб сам вышел из сделки по его возвращению, поэтому он принял решение перейти в "Зенит".
Матч между ЦСКА и "Зенитом" в Российской Премьер-Лиге состоится 3 сентября 2023 года.
Источник: "Матч ТВ".
Фернандес: к болельщикам ЦСКА, и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение
Фото: ПФК ЦСКА