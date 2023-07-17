По сведениям источника, на данный момент "Зенит" не испытывает нужды в 22-летнем защитнике здесь и сейчас, поэтому рассматривает такой вариант. К тому же, в российском клубе считают, что Эракович пока не готов бороться за место в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что "Спартак" сделал предложение по Эраковичу в размере семи миллионов евро. Появлялась информация, что Страхиня уже согласовал контракт с московским клубом и в ближайшее время вылетит в столицу для прохождения медосмотра. Однако "Зенит", по слухам, также сделал предложение по Эраковичу, но превысил сумму "Спартака". У "Зенита" есть приоритетное право выкупа.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Зенит" готов выкупить Эраковича и оставить на правах годичной аренды в "Црвене Звезде"
"Зенит" заинтересован в подписании защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича и готов, в случае подписания, оставить футболиста на год в нынешней команде на правах аренды.
Фото: ФК "Црвена Звезда"