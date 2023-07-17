– Думаю, что конкуренция у Марио будет высокая, и не факт, что он ее выиграет. Хотя для него это реально. Только нужно понимать, в каком функциональном состоянии он находится и сколько ему нужно времени, чтобы прийти в лучшие кондиции. Ведь чемпионат начнется уже на этой неделе. Нуждалась ли оборона "Зенита" в усилении? Сложно рассуждать на эту тему. Может быть, у клуба есть данные, что ряд футболистов уйдут. Тогда Марио, конечно, будет нужен, – передает слова Хомухи "Евро-Футбол".
32-летний Марио Фернандес сегодня официально стал футболистом петербургского "Зенита". Пресс-служба сине-бело-голубых объявила о том, что клуб подписал контракт с новичком до 30 июня 2024 года (с возможностью продления соглашения еще на один сезон).
Напомним, ранее Марио Фернандес уже выступал в Российской Премьер-Лиге. Он на протяжении десяти лет (с 2012 по 2022 год) защищал цвета московского ЦСКА. За "армейцев" бразильский футболист в общей сложности провел 329 матчей в различных турнирах, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Вместе со столичным клубом южноамериканский защитник три раза выигрывал чемпионат России.
Хомуха: у Фернандеса будет высокая конкуренция в "Зените", и не факт, что он ее выиграет
Бывший футболист петербургского "Зенита" Дмитрий Хомуха оценил переход защитника Марио Фернандеса в стан сине-бело-голубых.
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