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Ду Кейрос: мог оказаться в клубах Италии и Англии, но "Коринтианс" не устроили условия

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Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос признался, что мог перейти в команды Италии и Англии, но тогда "Коринтианс" не устроили условия сделки.
Фото: ФК "Зенит"
"Насколько слышал, на моих представителей выходили клубы из Италии и Англии, но условия не устроили "Коринтианс", — сказал Ду Кейрос.

23-летний Ду Кейрос стал игроком "Зенита" в летнее трансферное окно в рамках обмена нападающего Юри Алберто в "Коринтианс". Бразильский полузащитник уже успел выиграть с новой командой трофей, одолев в матче за Суперкубок России ЦСКА (0:0, 5:4 пен). Ду Кейрос в этом матче вышел в стартовом составе.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Серия А АПЛ Ду Кейрос Зенит Коринтианс Российские трансферы
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