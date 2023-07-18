Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Газизов — о Федуне: не берёт трубки, негоже барину разговаривать с простолюдинами

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном.
Фото: ФК "Спартак"
"Иски направляются на имя Федуна? Я могу ему позвонить, но он не берет трубку. Негоже барину разговаривать с простолюдинами. Он — барин?Да, а я простолюдин. Наверное, он так считает", — сказал Газизов.

Шамиль Газизов работал в московском "Спартаке" в 2020 году. Затем он покинул команду, вернувшись в "Уфу" в феврале 2021 года. С тех пор у функционера продолжаются нескончаемые суды с Леонидом Федуном, в которых Газизов хочет отсудить у бывшего работодателя невыплаченную сумму.

После вылета "Уфы" во Вторую лигу, Газизов объявил об уходе из команды и перебрался в махачкалинское "Динамо".

Источник: Sport24.


Газизов Федун Спартак Динамо Мх
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится