"Иски направляются на имя Федуна? Я могу ему позвонить, но он не берет трубку. Негоже барину разговаривать с простолюдинами. Он — барин?Да, а я простолюдин. Наверное, он так считает", — сказал Газизов.
Шамиль Газизов работал в московском "Спартаке" в 2020 году. Затем он покинул команду, вернувшись в "Уфу" в феврале 2021 года. С тех пор у функционера продолжаются нескончаемые суды с Леонидом Федуном, в которых Газизов хочет отсудить у бывшего работодателя невыплаченную сумму.
После вылета "Уфы" во Вторую лигу, Газизов объявил об уходе из команды и перебрался в махачкалинское "Динамо".
Источник: Sport24.
Газизов — о Федуне: не берёт трубки, негоже барину разговаривать с простолюдинами
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном.
Фото: ФК "Спартак"