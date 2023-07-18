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Журналист Карпов: Карраскаль может перейти из ЦСКА в "Динамо", игроком также интересуется "Зенит"

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Полузащитник Хорхе Карраскаль может сменить московский ЦСКА на московское "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
По сведениям источника, стороны уже начали обсуждать вопрос сделки по колумбийскому футболисту. "Зенит" же готов подписать футболиста в том случае, если уйдет Клаудиньо. Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за Карраскаля Алексея Сутормина и денежную компенсацию.

25-летний Карраскаль играет за ЦСКА с февраля 2022 года, перейдя из "Ривер Плейта". Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова "Инсайды от Карпа".


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