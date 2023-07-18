По сведениям источника, стороны уже начали обсуждать вопрос сделки по колумбийскому футболисту. "Зенит" же готов подписать футболиста в том случае, если уйдет Клаудиньо. Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за Карраскаля Алексея Сутормина и денежную компенсацию.
25-летний Карраскаль играет за ЦСКА с февраля 2022 года, перейдя из "Ривер Плейта". Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова "Инсайды от Карпа".
Журналист Карпов: Карраскаль может перейти из ЦСКА в "Динамо", игроком также интересуется "Зенит"
Фото: ПФК ЦСКА