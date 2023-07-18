— Никаких новостей о будущем Гайча нет. "Верона" продолжает двигаться вперед в переговорах, но ничего нового у меня от них больше не было, — передает слова Каро Sport24.
24-летний Адольфо Гайч стал футболистом московского ЦСКА августе 2020 года. Его действующее соглашение с "армейцами" рассчитано до лета 2025 года. Минувший сезон аргентинский игрок на правах аренды провел в "Вероне". В летнее межсезонье сам нападающий не скрывал, что он хочет продолжить свою карьеру в команде из Италии. По слухам, "Верона" также заинтересована в услугах Гайча.
Агент Гайча – о будущем клиента: "Верона" продолжает двигаться вперед в переговорах с ЦСКА
Пабло Каро, агент нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА