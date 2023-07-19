"Дай бог, чтобы так и было, но пенальти быть не буду. Вообще всегда старался забивать чисто с игры, но если надо будет - пробью, но не как в матче за Суперкубок", - приводит слова Сергеева "Матч ТВ".
В минувшем сезоне вингер "Зенита" Малком забил в РПЛ 23 гола, став таким образом лучшим бомбардиром чемпионата. Нападающий "сине-бело-голубых" Иван Сергеев записал в свой актив 10 забитых мячей.
Напомним, 15 июля "Зенит" обыграл московский ЦСКА и завоевал Суперкубок России. Трофей достался петербуржцам по итогам серии послематчевых одиннадцатиметровых, так как основное время встречи не выявило победителя (0:0). Серия пенальти завершилась победой "Зенита" со счетом 5:4, несмотря на промах Сергеева с точки.
Нападающий "Зенита" Сергеев: дай бог повторить результат Малкома по голам
Форвард "Зенита" Иван Сергеев выразил надежду повторить результат одноклубника Малкома по забитым в прошлом сезоне мячам.
Фото: РИА Новости