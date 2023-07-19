Полузащитник "Нефтчи" Озобич: "Спартак" понравился, хорошая команда

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Бывший футболист "Спартака" Филип Озобич, выступающий за азербайджанский "Нефтчи", высказался о товарищеском матче команд.
Фото: Azerisport
Ранее состоялся товарищеский матч "Спартака" и "Нефтчи". Поединок закончился победой красно-белых со счёом 2:0.

"Как игра? Всё просто супер. Понравился стадион и атмосфера на трибунах.

Понравился ли "Спартак"? Да-да. Хорошая команда. Футбол интересный показывает", - цитирует Озобича "Евро-Футбол".

Напомним, что после матча сотрудники ОМОН задержали нескольких фанатов "Спартака". Во время самой встречи болельщики красно-белых жгли файеры. На провинившихся составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство".


Спартак Нефтчи Озобич
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