Ранее состоялся товарищеский матч "Спартака" и "Нефтчи". Поединок закончился победой красно-белых со счёом 2:0.
"Как игра? Всё просто супер. Понравился стадион и атмосфера на трибунах.
Понравился ли "Спартак"? Да-да. Хорошая команда. Футбол интересный показывает", - цитирует Озобича "Евро-Футбол".
Напомним, что после матча сотрудники ОМОН задержали нескольких фанатов "Спартака". Во время самой встречи болельщики красно-белых жгли файеры. На провинившихся составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство".
Полузащитник "Нефтчи" Озобич: "Спартак" понравился, хорошая команда
Бывший футболист "Спартака" Филип Озобич, выступающий за азербайджанский "Нефтчи", высказался о товарищеском матче команд.
Фото: Azerisport