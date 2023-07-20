"Надо понимать, что в "Динамо" совсем другая работа, там огромное давление со всех сторон, я там был и видел это. "Динамо" — специфическая команда, Марцела будут прессовать каждый день", — сказал Якубко.
43-летний Якубко выступал за московскую команду в 2010 году. В 12 матчах за динамовцев форвард отдал две результативные передачи. В России Якубко также известен по выступлениям за "Москву", "Амкар", "Химки" и "Сатурн".
Минувший сезон Личка тренировал "Оренбург", с которым занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "РБ Спорт".
Якубко: "Динамо" — специфическая команда, Личку будут прессовать каждый день
Бывший защитник "Динамо" Мартин Якубко считает, что новый главный тренер команды Марцел Личка будет постоянно находиться под давлением.