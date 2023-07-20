"Нужен ли "Динамо" Карраскаль? Если Хорхе рассматривают как игрока основного состава, тогда его купят. Для обоймы нет смысла брать такого футболиста, он должен играть в основном составе", — сказал Семшов.
25-летний Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В 47 матчах за команду на счету колумбийского футболиста семь голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет избавиться от Карраскаля, так как не рассчитывает на футболиста. Также команду не устраивает характер игрока.
Источник: "РБ Спорт".
Семшов — о Карраскале в "Динамо": нет смысла брать такого футболиста просто для обоймы
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в "Динамо".
Фото: "Чемпионат"