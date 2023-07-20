"На сегодняшний день, посмотрев правде в глаза, "Зениту" не с кем конкурировать. У "Зенита" такой состав и такая обойма, что если в каких-то матчах надо выйти и кого-то подстраховать, то выйдут и подстрахуют", — сказал Дьяков.
"Зенит" побеждал в пяти последних розыгрышах Российской Премьер-Лиги. Команду тренирует Сергей Семак. Также за эти пять лет "Зенит" выиграл четыре Суперкубка, а также Кубок страны.
Новый сезон начнётся для команды из Санкт-Петербурга матчем на выезде. 22 июля в Нижнем Новгороде "Зенит" сыграет с "Пари НН" Сергея Юрана.
Источник: Metaratings.
Дьяков: на сегодняшний день, посмотрев правде в глаза, "Зениту" не с кем конкурировать
Фото: ФК "Ростов"