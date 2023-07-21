– Это "Локомотив" хочет отдать Марко в аренду или продать его. Это не желание самого футболиста. Поэтому Марко Раконьяц покинет "Локомотив". Ведь молодому игроку нужны игровые минуты. В ближайшие дни мы узнаем больше деталей, — цитирует Глушевича "СЭ".
23-летний Марко Раконьяц принадлежит московскому "Локомотиву" с лета 2022 года. Контракт между сторонами рассчитан до июня 2026 года. Сезон 2022/2023 он на правах аренды провел в составе сербской "Црвены Звезды". Черногорец принял участие в 17 матчах клуба из Белграда, забил пять мячей и оформил две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 1,5 млн евро.
Агент: Раконьяц покинет "Локомотив". Ему нужны игровые минуты
Агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего московского "Локомотива" Марко Раконьяца, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"