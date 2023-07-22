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"Фейеноорд": наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника "Динамо" Захаряна

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Пресс-служба нидерландского "Фейеноорда" прокомментировала ситуацию, связанную с потенциальным трансфером полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в свою команду.
Фото: "Чемпионат"
– Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но "Фейеноорд" хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того.

Ранее журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях писал о том, что футболист московского "Динамо" Арсен Захарян находится в сфере интересов нидерландского "Фейеноорда". При этом сообщалось, что клуб из Роттердама не готов платить за российского полузащитника более восьми миллионов евро.

Арсену Захаряну 20 лет. Он является воспитанником столичного "Динамо". Текущий контракт полузащитника сборной России с бело-голубыми действует до 30 июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего хавбека москвичей в 15 миллионов евро.

Источник: Sport24


Фейеноорд Динамо Захарян Российские трансферы
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