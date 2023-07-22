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Алдонин — о матче "Оренбурга" со "Спартаком": не вижу смысла отступать от принципов в матче с красно-белыми

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча между "Спартаком" и "Оренбургом" в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости
"Футбол "Оренбурга" мне нравился тем, что они практически не подстраивались под соперников... Не вижу смысла отступать от этих принципов и в матче со "Спартаком". Понятно, что у Ярошика свой взгляд и своя философия", — cказал Алдонин.

Отметим, что игра между "Спартаком" и "Оренбургом" состоится уже завтра, 23 июля. Для обеих команд эта встреча станет первой официальной в новом сезоне.

В прошлом сезоне "Спартак" завершил турнир на третьем месте в турнирной таблице. У "Оренбурга" было седьмое место.

Источник: Metaratings.


Алдонин Спартак Оренбург
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