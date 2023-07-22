– Моментами ЦСКА опасно выходил, как удобно атаковал. Нашей задачей было нивелировать это. Также мы должны были качественно в атаке играть. Это, может быть, не получилось после того, как счет стал 2:0, но можно понять ребят, потому что уже смотришь на табло и начинаешь прижиматься к своим воротам. В целом считаю победу заслуженной. За ЦСКА я в любом случае болею, всегда буду за них переживать. Но важно было со старта выиграть и порадовать наших болельщиков.
Напомним, сегодня, 22 июля 2023 года, "Урал" взял старт в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда из Екатеринбурга на своем поле сыграла против московского ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля забитые мячи на свой счет записали Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич (с 11-метровой отметки). Что касается гостей, то в их составе голом отличился Антон Заболотный.
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" заработал 36 баллов. Подопечные Виктора Гончаренко заняли итоговую 11 строчку в турнирной таблице и избежали стыковых матчей за сохранение прописки в высшем дивизионе.
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко: я всегда буду за переживать ЦСКА, но важно было выиграть и порадовать болельщиков "Урала"
Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал победное выступление своей команды в игре первого тура чемпионата России с московским ЦСКА (2:1).
Фото: ФК "Урал"