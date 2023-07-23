"Что думаю о маленькой паузе между сезонами? Нормальная история. Лучше быстрее войти в сезон, к чему мы и стремимся", — сказал Чалов.
Напомним, предыдущий розыгрыш чемпионата России завершился 3 июня, новый начался 21 июня. Также ЦСКА принимал участие в финале Кубка России, который состоится 11 июня.
В первом туре ЦСКА проиграл "Уралу" на выезде со счётом 2:1. В следующем матче ЦСКА сыграет в Кубке России с "Оренбургом" на выезде.
Источник: "Матч ТВ".
Чалов: маленькая пауза между сезонами? Нормальная история, лучше быстрее войти в сезон
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о маленькой паузе между сезонами РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА