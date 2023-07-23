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Сафонов – о решающем матче с ЦСКА в Кубке: был уверен, что должен был играть именно Агкацев

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов признал, что его одноклубник Станислав Агкацев заслуженно получил место в основе "быков" на Суперфинал Кубка России с ЦСКА в конце прошлого сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
– Перед финалом был уверен, что должен был играть именно Стас. Потому что понимал, что не могу объяснить свои ошибки. Очень хотелось выйти в серии пенальти, но решение было такое, что играть будет Стас. Я был полностью в нем уверен, мы вместе работали над серией, – передает слова Сафонова "РБ Спорт".

Суперфинал Кубка России (2022-2023) между "Краснодаром" и московским ЦСКА состоялся 11 июня. Перед той игрой основной голкипер "быков" Матвей Сафонов оказался на спаде. В связи с этим в стартовом составе южан на решающий поединок турнира с "армейцами" вышел его сменщик – Станислав Агкацев. Основное время встречи завершилось ничейным результатом – 1:1. Дело дошло до серии послематчевых 11-метровых ударов. По пенальти победу одержали футболисты столичного ЦСКА – 6:5.


Сафонов Кубок России Краснодар Агкацев ЦСКА
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