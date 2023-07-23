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"РБ Спорт": ЦСКА ведет переговоры с "Зенитом" по трансферу Сутормина

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Московский ЦСКА хочет подписать полузащитника петербургского "Зенита" Алексея Сутормина в текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, ЦСКА заинтересован в подписании игрока "Зенита" Алексея Сутормина. В настоящее время "армейцы" ведут переговоры с сине-бело-голубыми по трансферу полузащитника. Отмечается, что красно-синие хотели бы арендовать Сутормина с правом выкупа. Клуб с берегов Невы, в свою очередь, готов расстаться с российским футболистом за 5,5 млн евро.

29-летний Сутормин выступает за петербургский "Зенит" июля 2019 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,80 млн евро. В минувшем сезоне Алексей принял участие в 20 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: "РБ Спорт"


Сутормин Зенит ЦСКА Российские трансферы
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