– Я бы не сказал, что преимущество "Зенита" является безоговорочным. Малком уезжает, а это уже будет совсем другая история. Я на сто процентов уверен, что конкуренция будет, чемпионат станет намного интересней. Я бы сейчас фаворита в борьбе за первое место не назвал, — передает слова Сычева ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист петербургского "Зенита" Малком в ближайшее время сменит клубную прописку. Как информирует известный инсайдер Фабио Алейшо, завтра, 24 июля, бразилец может официально перейти в саудовский "Аль-Хиляль".
Нападающему Малкому 26 лет. Он выступает за "Зенит" из Санкт-Петербурга с 2019 года. Действующий контракт связывает бразильца с сине-бело-голубыми до 30 июня 2027 года.
Сычев: если Малком уезжает из "Зенита", то чемпионат России станет намного интересней.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о том, как потенциальный уход Малкома из "Зенита" появляется на клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"