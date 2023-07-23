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Оренбург2 тайм
П1 3.3X 1.57П2 9.7
Сочи
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.75
Ростов
20:00
ФакелНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.8

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СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
1 - 2 1 2
Акрон2 тайм
Сокол
2 - 1 2 1
Шинник2 тайм
П1 1.43X 3.75П2 9.6
Черноморец
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
П1 3.7X 3.1П2 2.1
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
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Сычев: если Малком уезжает из "Зенита", то чемпионат России станет намного интересней.

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о том, как потенциальный уход Малкома из "Зенита" появляется на клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"
– Я бы не сказал, что преимущество "Зенита" является безоговорочным. Малком уезжает, а это уже будет совсем другая история. Я на сто процентов уверен, что конкуренция будет, чемпионат станет намного интересней. Я бы сейчас фаворита в борьбе за первое место не назвал, — передает слова Сычева ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист петербургского "Зенита" Малком в ближайшее время сменит клубную прописку. Как информирует известный инсайдер Фабио Алейшо, завтра, 24 июля, бразилец может официально перейти в саудовский "Аль-Хиляль".

Нападающему Малкому 26 лет. Он выступает за "Зенит" из Санкт-Петербурга с 2019 года. Действующий контракт связывает бразильца с сине-бело-голубыми до 30 июня 2027 года.


Сычев Малком Зенит Российские трансферы Аль-Хиляль
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