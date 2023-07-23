— Не могу сказать, что я счастлив такой победе, потому что при таком преимуществе, когда ты забиваешь гол и выходишь вперед, когда все под контролем, нужно увеличивать отрыв от соперника. Отмечу характер команды, которая смогла добиться нужного результата после такого сценария.
Сегодня, 23 июля 2023 года, московский "Спартак" взял старт в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Красно-белые на своей родной "Открытие Банк Арене" сыграли против "Оренбурга". Встреча завершилась победой команды Гильермо Абаскаля со счетом 3:2. В составе столичного клуба забитыми мячами отметились Виктор Мозес и Даниил Хлусевич (дубль). У гостей голы в свой актив записали Дмитрий Воробьёв и Флорентин. Примечательно, что по ходу второго тайма хозяева уступали своему сопернику с разницей в один мяч.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль – об игре с "Оренбургом": не могу сказать, что я счастлив такой победе
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в матче первого тура чемпионата России по футболу над "Оренбургом" (3:2).
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