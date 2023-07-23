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Абаскаль: Медина будет готов к матчу против "Краснодара"

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Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о том, когда новичок его команды Хесус Медина вернется из лазарета.
Фото: ФК "Спартак"
– Я надеюсь, что Медина будет готов к "Краснодару". Он близок к возвращению в общую группу, — передает слова Абаскаля Sport24.

Сегодня "Спартак" провел матч против "Оренбурга" (3:2) в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги. Полузащитник Хесус Медина не попал в заявку красно-белых на прошедший поединок из-за травмы.

Хесус Медина стал игроком московского "Спартака" этим летом. Он перебрался в стан красно-белых из столичного "Спартака", заключив контракт с новой командой до июня 2026 года.


Медина Спартак Абаскаль
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