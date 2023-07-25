"Объективно можно понять, что происходит в "Динамо". Приход нового тренера, новые требования... Приезд Бальбуэна — и всё это на скорой помощи, неподготовленным, да и взаимодействие не налажено. Оборона, конечно, оставляет желать лучшего", — сказал Бышовец.
В первом туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" на своём поле проиграло "Краснодару" со счётом 1:3. У динамовцев единственный гол забил Фёдор Смолов. Сейчас динамовцев ждёт два выезда — на Кубковый матч с "Пари НН" и встречу чемпионата с самарскими "Крыльями Советов".
Напомним, с нового сезона "Динамо" тренирует экс-тренер "Оренбурга" Марцел Личка.
Источник: Metaratings.
Бышовец: оборона "Динамо" оставляет желать лучшего
Прославленный советский тренер Анатолий Бышовец
Фото: "Чемпионат"