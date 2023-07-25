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Бышовец: оборона "Динамо" оставляет желать лучшего

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Прославленный советский тренер Анатолий Бышовец
Фото: "Чемпионат"
"Объективно можно понять, что происходит в "Динамо". Приход нового тренера, новые требования... Приезд Бальбуэна — и всё это на скорой помощи, неподготовленным, да и взаимодействие не налажено. Оборона, конечно, оставляет желать лучшего", — сказал Бышовец.

В первом туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" на своём поле проиграло "Краснодару" со счётом 1:3. У динамовцев единственный гол забил Фёдор Смолов. Сейчас динамовцев ждёт два выезда — на Кубковый матч с "Пари НН" и встречу чемпионата с самарскими "Крыльями Советов".

Напомним, с нового сезона "Динамо" тренирует экс-тренер "Оренбурга" Марцел Личка.

Источник: Metaratings.


Бышовец Динамо
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