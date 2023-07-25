– Надо отдать должное "Локомотиву" — они встрепенулись после пропущенного гола. На самом деле у нас упал уровень игры. Это привело к тому, что начали проигрывать, а потом уже реагировали на результат. Всегда есть положительные и отрицательные моменты. Нам не хватало обостряющих передач. Но молодые ребята неплохо вышли и проявили себя. В любом случае они не могут стабильно играть на протяжении долгого времени.
Сегодняшним вечером в Москве на стадионе "РЖД Арена" состоялся один из матчей стартового тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. В рамках него местный "Локомотив" сыграл против "Урала". Гости на 8 минуте усилиями Тимура Аюпова сумели вырваться вперед. Однако удержать преимущество футболисты из Екатеринбурга не смогли. Сначала Вильсон Изидор на 34 сравнял счет. А на 49 минуте Наир Тикнизян вывел вперед уже столичных. Большую часть второго тайма подопечные Виктора Гончаренко пытались спастись от поражения и перевести игру в серию пенальти. Однако забить снова им так и не удалось. Как итог – победа "Локомотива" со счетом 2:1.
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко – о поражении от "Локомотива": молодые ребята неплохо вышли, но они не могут стабильно играть долгое время
Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко оценил выступление своей команды в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России против московского "Локомотива" (1:2).
Фото: "Чемпионат"