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Уилкшир: у Дзюбы нет будущего в футболе, он выбрал YouTube

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Бывший защитник "Локомотива" Люк Уилкшир считает, что футбольная карьера нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы обречена из-за постоянных съемок в программах на YouTube.
Фото: "Чемпионат"
"Если у Дзюбы будущее с таким подходом? Нет, полагаю, Дзюба четко дал понять, что его приоритет — YouTube", — сказал Уилкшир.

Отметим, что 34-летний Дзюба нередко становится героем различных передач, выходящих на YouTube. Вместе со своим другом Леонидом Слуцким Дзюба принимает участие в записи программы "Ну так нельзя", выходящей на канале "Коммент.Шоу".

У Дзюбы действующий контракт с "Локомотивом" до конца сезона. Он выступает за команду с февраля 2023 года.

Источник: "РБ Спорт".


Уилкшир Дзюба Локомотив
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