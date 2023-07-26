"Если у Дзюбы будущее с таким подходом? Нет, полагаю, Дзюба четко дал понять, что его приоритет — YouTube", — сказал Уилкшир.
Отметим, что 34-летний Дзюба нередко становится героем различных передач, выходящих на YouTube. Вместе со своим другом Леонидом Слуцким Дзюба принимает участие в записи программы "Ну так нельзя", выходящей на канале "Коммент.Шоу".
У Дзюбы действующий контракт с "Локомотивом" до конца сезона. Он выступает за команду с февраля 2023 года.
Источник: "РБ Спорт".
Уилкшир: у Дзюбы нет будущего в футболе, он выбрал YouTube
Бывший защитник "Локомотива" Люк Уилкшир считает, что футбольная карьера нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы обречена из-за постоянных съемок в программах на YouTube.
Фото: "Чемпионат"