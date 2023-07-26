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Самошников: моя адаптация в "Локомотиве" проходит отлично

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Защитник "Локомотива" Илья Самошников рассказал о своей адаптации к московской команде.
Фото: СЭ
"Моя адаптация в "Локомотиве" проходит отлично. Чувствую ли я, что "Локомотив" — клуб другого уровня? Мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос", — сказал Самошников.

25-летний Самошников с 2020 по 2023 год выступал за казанский "Рубин". Он покинул клуб на правах свободного агента и подписал долгосрочный контракт с московской командой. За "Локомотив" Самошников успел выйти в двух матчах и отдать результативную передачу.

Источник: "Чемпионат".


Самошников Локомотив
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