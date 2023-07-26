"Моя адаптация в "Локомотиве" проходит отлично. Чувствую ли я, что "Локомотив" — клуб другого уровня? Мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос", — сказал Самошников.
25-летний Самошников с 2020 по 2023 год выступал за казанский "Рубин". Он покинул клуб на правах свободного агента и подписал долгосрочный контракт с московской командой. За "Локомотив" Самошников успел выйти в двух матчах и отдать результативную передачу.
Источник: "Чемпионат".
Самошников: моя адаптация в "Локомотиве" проходит отлично
Защитник "Локомотива" Илья Самошников рассказал о своей адаптации к московской команде.
Фото: СЭ