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РБК Спорт: переход Санчеса в "Спартак" сорвался из-за позиции АПЛ

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Защитник "Тоттенхэма" Дэвинсон Санчес не станет игроком "Спартака" из-за позиции английской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
Сообщается, что стороны согласовали трансфер, но руководство лиги вмешалось в сделку: лондонский клуб пошёл на поводу и отменил переход. Была информация, что "Спартак" собирался заплатить за Санчеса 12 миллионов евро. В 2017 году "Тоттенхэм" заплатил за колумбийского футболиста 42 миллиона евро.

"Спартак" продолжает поиски центрального защитника. Ранее у клуба сорвался трансфер Рожерио из "Сассуоло".

Источник: РБК Спорт.


АПЛ Санчес Тоттенхэм Спартак Российские трансферы
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