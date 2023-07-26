Сообщается, что стороны согласовали трансфер, но руководство лиги вмешалось в сделку: лондонский клуб пошёл на поводу и отменил переход. Была информация, что "Спартак" собирался заплатить за Санчеса 12 миллионов евро. В 2017 году "Тоттенхэм" заплатил за колумбийского футболиста 42 миллиона евро.
"Спартак" продолжает поиски центрального защитника. Ранее у клуба сорвался трансфер Рожерио из "Сассуоло".
Источник: РБК Спорт.
РБК Спорт: переход Санчеса в "Спартак" сорвался из-за позиции АПЛ
Защитник "Тоттенхэма" Дэвинсон Санчес не станет игроком "Спартака" из-за позиции английской Премьер-Лиги.
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