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Фернандес: было написано столько вранья. Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый

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Защитник "Зенита" Марио Фернандес рассказал о самой большой лжи, с которой сталкивался со стороны журналистов.
Фото: ПФК ЦСКА
"Самая большая в жизнь ложь, которую обо мне писали журналисты? Вот, например, сейчас было написано столько вранья. Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый. Что я перешел в "Зенит" из-за денег, что я предатель, всякое такое", — сказал Фернандес.

32-летний Марио Фернандес был футболистом ЦСКА с 2012 по 2022 год. За это время футболист стал любимчиком болельщиков московской команды и признавался, что в России собирается играть только за армейцев. В 2022 году спортсмен расторг контракт с командой и ушёл в "Интернасьонал". В июле 2023 года ЦСКА хотел вернуть Фернандеса, но не смог договориться с футболистом и агентом о соглашении. Фернандес подписал соглашение с "Зенитом" на сезон с возможностью продления ещё на сезон.

Источник: Sport24.


Фернандес Зенит
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