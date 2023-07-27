"Разгром "Оренбурга", конечно же, хорошо, но не нужно петь дифирамбы молодёжи ЦСКА. Похвала всегда плохо влияет на молодых футболистов", — сказал Алдонин.
Отметим, что в одной группе с ЦСКА и "Оренбургом" в Кубке России также выступают "Урал" из Екатеринбурга и "Локомотив" из Москвы. ЦСКА — действующий обладатель Кубка России по футболу среди мужчин. В финале турнира команда Владимира Федотова выиграла у "Краснодара".
Источник: "Чемпионат".
Алдонин: разгром "Оренбурга", конечно же, хорошо, но не нужно петь дифирамбы молодёжи ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал крупную победу команды над "Оренбургом" (6:0) в 1-м туре Кубка России.
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